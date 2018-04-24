Костюк — самая юная участница турнира в Штутгарте после Хингис в 1995 году

15-летняя украинка Марта Костюк, чемпионка юниорского Australian Open — 2017 и участница третьего раунда взрослого австралийского чемпионата в нынешнем году, стала самой юной теннисисткой в основной сетке турнира в Штутгарте (Германия) с 1995 года. Костюк пробилась в основу через квалификацию, одержав в финальном раунде волевую победу над француженкой Ализе Корне (1). Первой соперницей Марты в основе станет немка Антония Лоттнер (WC), а во втором круге она может сыграть с россиянкой Марией Шараповой (WC).



В 1995-м в Штутгарте сыграли сразу две теннисистки младше, чем Костюк — правда, обеим тоже исполнилось 15 лет. Это швейцарка Мартина Хингис и немка Марлен Вайнгартнер.