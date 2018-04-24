Федерер: очень рад быть в Замбии

Швейцарец Роджер Федерер в своём «твиттере» выложил фотографии, сделанные перед посадкой в Замбии. Напомним, что в этой стране действует благотворительный фонд теннисиста, созданный в 2011 году.



«Очень рад быть в Замбии в связи с работой с фондом. Я впервые в этой стране!», — написал Федерер в своём «твиттере».



Швейцарский теннисист встретился с президентом Замбии Эдгаром Лунгу. В ближайшие дни Федерер планирует посетить школы, которые были взяты под патронаж благотворительным фондом. Организация теннисиста вложила в повышение качества образования детей в Замбии $ 5,8 млн.