Димитров: если хочешь быть лучшим, нужно уметь обыгрывать лучших

Болгарин Григор Димитров поделился эмоциями от возвращения в Барселону. На этом турнире он сыграет впервые с 2013 года.



«Когда я вернулся в Барселону, на меня нахлынуло множество приятных воспоминаний. Я провёл здесь почти все юниорские годы, тренировался на этих самых кортах, тусовался неподалёку и просто был ребёнком.



В предыдущие годы я неплохо выступал на грунте, но всё же недостаточно хорошо. Я вырос на песчаном покрытии и знаю, что могу играть здесь очень хорошо. Надеюсь, в Барселоне смогу показать это.



Всегда нужно нацеливаться на максимальный результат в любом турнире. Неважно, играет ли там Роджер, Рафа или ещё кто-то. Если хочешь быть лучшим, нужно уметь побеждать лучших», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.