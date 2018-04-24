Шарапова: я голодна до выступлений и побед на большой сцене, на «Шлемах»

Россиянка Мария Шарапова перед стартом турнира в Штутгарте рассказала о проблемах после возвращения в тур и своих целях.



«У меня не было никаких ожиданий от своих выступлений, когда я вернулась после отстранения. Я пропустила длительный период времени, а в моём возрасте непросто долго быть вне спорта, неважно, из-за травмы, операции или чего-то другого. Да, тело отдыхало, те его части, которые болели, подзажили — но невозможно воспроизвести всё происходящее во время матчей вне турниров. Я продолжаю работать над тем, чтобы вернуть эти ощущения, и мне нужно ещё немного времени.



Я не ставила себе временных рамок по завершению карьеры, но всегда говорила, что хочу сделать это на своих условиях. Конечно, „свои условия“ связаны с достижением определённых целей. В начале сезона задаёшься вопросом: а какие они сейчас, эти цели? Я побеждала на турнирах „Большого шлема“, и вполне естественно ставить целью титул на одном из них. Глупо говорить, что в этом году моя цель — выиграть какое-нибудь соревнование низкой категории. Я голодна до выступлений и побед на большой сцене. Я хочу снова испытать эти чувства и продолжаю работать ради этого», — сказала Шарапова в интервью CNN.