Звонарёва обыграла Керкхове на старте турнира ITF в Цюаньчжоу

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (7) вышла во второй круг турнира ITF в Цюаньчжоу (Китай) с призовым фондом $ 60 тыс. На старте соревнований она обыграла представительницу Нидерландов Лесли Керкхове со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Вера 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с американкой Дэниеллой Лао.

Звонарёва проиграла Викмайер в первом круге турнира в Чжэнчжоу