Кузнецова: уже нет турниров, на которых ты легко можешь выиграть один-два матча

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Стамбуле (Турция) над китаянкой Ван Цян со счётом 6:3, 6:3.

«Ты можешь тренироваться сколько захочешь, но ничего лучше матчей нет. Я много тренировалась, но всё равно не была готова, когда вернулась в тур. Я выступила в Индиан-Уэллсе, но чувствовала, что нахожусь не в форме. Физически я была готова неплохо, но мне нужно было больше матчей.

Уровень тенниса сейчас невероятно высок, так что уже нет турниров, на которых ты легко можешь выиграть один-два матча. Каждая игра получается сложной, и в этот раз у меня возникли трудности. Но я знала, что мне нужно набрать ход, и шансы появятся", — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.