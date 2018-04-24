Сборная России опустилась на 11-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 23 апреля женская сборная Беларуси поднялась на третью строчку, команда Бельгии — на шестую. Румынки заняли восьмую позицию, австралийки — девятую. Команда России, проигравшая сборной Латвии в плей-офф Мировой группы II, опустилась на 11-ю строчку.



Кубок Федерации. Рейтинг от 23 апреля

1 (1). Чехия — 31 430.

2 (2). США — 28 570.

3 (4). Беларусь — 12 347,5.

4 (3). Франция — 11 972,5.

5 (5). Германия — 7875.

6 (9). Бельгия — 6240.

7 (6). Швейцария — 6162,5.

8 (10). Румыния — 5512,5.

9 (13). Австралия — 5425.

10 (7). Нидерланды — 4615.

11 (8). Россия — 3782,5.