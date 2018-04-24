Надаль: моя главная мотивация – играть и играть, наступила любимая часть сезона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед стартом на турнире в Барселоне рассказал об особом отношении к этому соревнованию.

«Это турнир, который я хорошо знаю. Здесь я себя чувствую, словно оказался дома, хотя моим домом и является Мальорка. Мне нравится играть здесь перед своими соотечественниками.

Вообще, я люблю эту часть сезона. Все турниры сейчас для меня особенные. Мне нравится играть каждую неделю, а сейчас я ещё и смогу провести две недели дома, сперва в Барселоне, а затем в Мадриде. Конечно, эти недели для меня очень важны. С турниром в Монте-Карло у меня получается настоящая любовная история, но то же самое я могу сказать и о соревнованиях в Барселоне.

Моя основная мотивация – играть и играть. Здесь я неоднократно побеждал, поэтому у меня сейчас особый настрой», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.