Маттек-Сэндс: моё возвращение — это большой шаг, но ещё не конец

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс, получившая серьёзную травму колена в матче второго круга Уимблдона-2017 с румынкой Сораной Кырстей, рассказала о своём настрое после возвращения в тур.

«Я люблю теннис и не хочу, чтобы люди считали, что я достигла своей цели, просто вернувшись на корт. Это был большой шаг, но ещё не конец. Я выигрывала US Open, „Ролан Гаррос“, Australian Open, золото Олимпиады-2016, была первой ракеткой мира, но всё словно прекратилось после того, как я получила травму.

Однако сейчас я вновь обрела уверенность в своих силах. Я верю в себя как раньше. Я выхожу на каждый матч с мыслями о победе. Именно поэтому я добивалась таких результатов ранее. Именно такой настрой должен помочь мне достичь успеха в будущем", — цитирует Маттек-Сэндс официальный сайт WTA.

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