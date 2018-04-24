Эдмунд: на матчах «Ливерпуля» я не сдерживаю эмоции

Первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд признался, что сегодня, 24 апреля, не будет думать о теннисе. Теннисист намеревается посетить первый матч полуфинала Лиги чемпионов по футболу, в котором «Ливерпуль» примет «Рому». Британец рассказал о своей любви к английскому футбольному клубу.

«С самого детства мне нравилась форма «Ливерпуля», болельщики, атмосфера. У меня на кровати были покрывала с символикой клуба, занавески и прочие вещи. Я смотрел их матчи всегда, когда была возможность.

Я был на домашнем матче с «Манчестер Сити» («Ливерпуль» выиграл в том четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:0. – Прим. «Чемпионата»). Атмосфера была просто невероятной, этот матч был лучшим в плане атмосферы, из всех, на которых я когда-либо бывал. Казалось, будто сами болельщики играют против «Манчестер Сити»! Конечно, когда ты к 30-й минуте ведёшь в три мяча, эмоции выплёскиваются. Надеюсь, что будет что-то аналогичное и в матче с «Ромой». «Ливерпуль» очень хорошо играет дома в Лиге чемпионов.

Когда я оказываюсь на стадионе, то веду себя как и все болельщики, кричу, поддерживаю команду. На теннисном корте я совершенно другой, там я себя полностью контролирую. Когда ты на корте, то всё контролируешь, нужно сохранять спокойствие. Но во время футбола я очень эмоционален», — цитирует Эдмунда Ubitennis.