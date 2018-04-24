Карреньо-Буста: Барселона – мой дом, это здорово помогает

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился своими ожиданиями от турнира в Барселоне (Испания).

«Я чувствую себя всё лучше и лучше, но не уверен, что уже готов на сто процентов. Я постараюсь полностью выложиться, сделаю всё, что в моих силах. Это мой клуб, я здесь вырос, конечно, этот факт здорово помогает», — цитирует Карреньо-Бусту Tennis World USA.

Сам теннисист родился в Жироне, в настоящее время он проживает в Барселоне. В этом турнире испанец принимал участие уже шесть раз, но ещё не доходил до финальной стадии. В своём первом матче на турнире он встретится с французом Бенуа Пэром.