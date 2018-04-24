Надаль: не думаю о завершении карьеры, хотя понимаю, что этот день приближается

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед стартом турнира в Барселоне (Испания) признался, что он не задумывается о завершении карьеры. Вместо этого первая ракетка мира наслаждается каждым моментом на корте и стремится к новым победам.

«Конечно, я понимаю, что это не будет продолжаться вечно. Поэтому я стараюсь наслаждаться моментом и играть с максимальной отдачей и концентрацией. Буду посвящать себя целиком спорту, пока могу.

Я осознаю, что окончание карьеры сейчас уже ближе, чем 10 лет назад. Но я не беспокоюсь об этом, совсем не думаю. Я лишь наслаждаюсь каждым днём.

Впереди ещё остаётся очень много матчей на грунте. Надеюсь, что у меня ещё много матчей. Важно быть готовым, сохранить здоровье для всего сезона на грунте. Это действительно важно. Моя задача – избегать травм, иначе я не смогу достичь поставленных целей», — цитирует Надаля Ubitennis.

В своём первом матче в Барселоне испанец сыграет с победителем встречи Андреас Хайдер-Маурер – Роберто Карбальес-Баэна.