Надаль: в этом году в Барселоне собрался сильнейший состав участников

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед стартом турнира в Барселоне поделился своими ожиданиями. Первая ракетка мира отметил высокую конкуренцию на соревновании.

«Каждый раз всё получается иначе, каждая история уникальна. В этом году участие принимает Новак Джокович, что делает для меня вещи сложнее. Но я считаю, что это идёт на пользу турниру. Приложу все силы, чтобы победить.

На мой взгляд, в этом году собрался один из сильнейших составов участников за все годы, когда я играл в Барселоне.

Я приехал сюда в самый важный момент в году, я полностью уверен в себе, отлично подготовился в Валенсии во время Кубка Дэвиса, на прошлой неделе в Монте-Карло тоже всё сложилось удачно. Хочу продлить серию в Барселоне», — цитирует Надаля Ubitennis.

В своём первом матче в Барселоне испанец сыграет с победителем встречи Андреас Хайдер-Маурер – Роберто Карбальес-Баэна.