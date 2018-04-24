Маррей пропустит челленджер в Глазго

Британский теннисист Энди Маррей не примет участие в турнире серии «челленджер», который будет проходит в Глазго (Шотландия) с 30 апреля по 5 мая. Об этом сообщил журналист The Times Стюарт Фрэйзер.

«Сообщаю тем, у кого есть билеты на турнир на следующей неделе. Энди Маррей не вернётся на корт на турнире в Глазго», — написал Фрэйзер у себя в «твиттере».

Ранее сообщалось, что экс первая ракетка мира приступил к тренировкам на корте около месяца назад. Маррей постепенно восстанавливается после операции на бедре, которую он перенёс в январе. Но британец решил не форсировать события, чтобы полностью залечить травму. Скорее всего, Маррей вернётся на корт на турнире «челленджер» в Лафборо в конце мая.