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Первым соперником Надаля на турнире в Барселоне будет Карбальес-Баэна

Первым соперником Надаля на турнире в Барселоне будет Карбальес-Баэна
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна пробился во второй круг турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Австрии Андреаса Хайдер-Маурера со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Роберто совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Барселоне Карбальес-Баэна поспорит со своим соотечественником, первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (1).

Барселона 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Андреас
Хайдер-Маурер
Роберто
Карбальес-Баэна
2:6 4:6
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