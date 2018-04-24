Первым соперником Надаля на турнире в Барселоне будет Карбальес-Баэна

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна пробился во второй круг турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Австрии Андреаса Хайдер-Маурера со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Роберто совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Барселоне Карбальес-Баэна поспорит со своим соотечественником, первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (1).