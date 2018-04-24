Ивахненко проиграла Томовой в первом круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Валентина Ивахненко (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, в двух партиях проиграв представительнице Болгарии Виктории Томовой (Q) со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Валентина совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 10 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле Томова поспорит с ещё одной представительницей России Светланой Кузнецовой (2).