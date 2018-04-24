Путинцева одолела Кырстю на турнире в Стамбуле, проиграв первый сет 0:6

Представительница Казахстана Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира в Стамбуле, в трёх партиях обыграв румынку Сорану Кырстю (6) со счётом 0:6, 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут. Юлия дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Путинцева поспорит с француженкой Полин Пармантье, которая победила представительницу Турции Айлу Аксу (WC) со счётом 6:2, 6:2.