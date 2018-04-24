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Пелья и Клижан вышли во второй круг турнира в Барселоне

Пелья и Клижан вышли во второй круг турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел во второй круг турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 29 минут. Гидо 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Пелья поспорит с представителем Словакии Йозефом Коваликом (LL), который заменил в основной сетке испанца Фернандо Вердаско (15).

Барселона. Мужчины. Первый круг
Мартин Клижан (Словакия, Q) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Барселона 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Петер
Гоёвчик
Гидо
Пелья
4:6 4:6
Барселона 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Мартин
Клижан
Федерико
Дельбонис
6:3 6:7 6:4
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