Пелья и Клижан вышли во второй круг турнира в Барселоне

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел во второй круг турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 29 минут. Гидо 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Пелья поспорит с представителем Словакии Йозефом Коваликом (LL), который заменил в основной сетке испанца Фернандо Вердаско (15).

Барселона. Мужчины. Первый круг

Мартин Клижан (Словакия, Q) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.