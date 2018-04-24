Бублик одержал волевую победу над Истоминым на старте турнира в Будапеште

Представитель Казахстана Александр Бублик (WC) пробился во второй круг турнира в Будапеште, в трёх партиях одолев Дениса Истомина из Узбекистана со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту. Александр 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Бублик поспорит с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (7), который победил эстонца Юргена Зоппа (Q) — 2:6, 6:4, 7:5.