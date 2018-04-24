Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Бублик одержал волевую победу над Истоминым на старте турнира в Будапеште

Бублик одержал волевую победу над Истоминым на старте турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Александр Бублик (WC) пробился во второй круг турнира в Будапеште, в трёх партиях одолев Дениса Истомина из Узбекистана со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту. Александр 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Бублик поспорит с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (7), который победил эстонца Юргена Зоппа (Q) — 2:6, 6:4, 7:5.

Будапешт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Александр
Бублик
Денис
Истомин
6:7 7:6 7:5
Будапешт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Ян-Леннард
Штруфф
Юрген
Зопп
2:6 6:4 7:5
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент