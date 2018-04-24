Костюк – самая молодая победительница матча турнира в Штутгарте с 1994 года

Украинка Марта Костюк, пробившаяся во второй круг турнира в Штутгарте, вошла в историю соревнований. 15-летняя спортсменка стала самой молодой теннисисткой, выигравшей матч основной сетки соревнований турнира в «Штутгарте» со времён Мартины Хингис. В октябре 1994 года 15-летняя Хингис дошла до четвертьфинала турнира.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Костюк.

Костюк в первом круге обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:1. В следующем раунде турнира представительница Украины сыграет с победителем матча Мария Шарапова (Россия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 6). В основную сетку турнира Костюк пробилась через квалификацию.

Костюк на взрослом уровне выигрывала турнир в Берни (Тасмания). Также она добралась до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, где уступила четвёртой сеяной Элине Свитолиной.