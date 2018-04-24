Кар. Плишкова стартовала на турнире в Штутгарте с уверенной победы над Бертенс

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (5) вышла во второй круг турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут. Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания).