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Кар. Плишкова стартовала на турнире в Штутгарте с уверенной победы над Бертенс

Кар. Плишкова стартовала на турнире в Штутгарте с уверенной победы над Бертенс
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (5) вышла во второй круг турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут. Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

Штутгарт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 14:20 МСК
Каролина
Плишкова
Кики
Бертенс
6:2 6:2
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