Гоффен одолел Гранольерса на турнире в Барселоне, отыгравшись с 4:6, 1:5

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (4) пробился в третий круг турнира в Барселоне, одолев представителя Испании Марселя Гранольерса (WC) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. По ходу встречи уроженец Рокура уступал 4:6, 1:5 и отыграл один матчбол. Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Марсель 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Давида 1 эйс и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Гоффен поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 16) — Леонардо Майер (Аргентина).

Барселона. Мужчины. Первый круг

Жиль Симон (Франция) — Илья Ивашко (Беларусь, Q) — 6:2, 6:3.