Калинская уступила Ковинич в первом круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анна Калинская (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, в двух партиях проиграв представительнице Черногории Данке Ковинич (Q) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Анна 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Данки 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Ковинич поспорит с голландкой Аранчей Рус, которая победила китаянку Чжан Шуай (4) со счётом 6:2, 6:3.