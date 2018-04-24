Костюк: в детстве думала, что выйду замуж за Джоковича

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк после победы в первом круге турнира в Штутгарте (Германия) над немкой Антонией Лоттнер (6:4, 6:1) сообщила, что готовилась к матчу и рассчитывала на успех. Также украинка рассказала, за кем из профессиональных теннисистов ей было интереснее всего наблюдать в детстве.

«Не могу сказать, что я очень удивлена своей победе, потому что я готовилась и тренировалась. Я знаю свои возможности.

Думаю, что успех приносит сочетание таланта и работы над собой. Без таланта не выйти на такой уровень, но и если не готовиться к матчам, то не добиться нужных результатов.

Когда я росла, у него не было кумиров в мире тенниса. Но мне нравилось смотреть игру Новака Джоковича. До девяти лет я думала, что он станет моим мужем (смеётся). Думаю, что у нас похожий стиль игры», — цитирует Костюк пресс-служба WTA.

В следующем раунде турнира представительница Украины сыграет с победителем матча Мария Шарапова (Россия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 6).