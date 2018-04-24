Рублёв пропустит несколько недель из-за травмы

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что пропустит ближайшие недели из-за травмы. Россиянину пришлось сняться с турнира в Барселоне из-за повреждения спины.

«К сожалению, я вынужден отказаться от участия в турнире в Барселоне из-за травмы спины, которую я получил ещё в Майами. Мне придётся пропустить несколько недель. Надеюсь, что удастся вернуться на корт как можно скорее», — написал Рублёв у себя в «твиттере».

В Барселоне Рублёв был 13-м сеяным и получил пропуск во второй раунд без игры, а его первым соперником должен был стать Малек Жазири из Туниса.