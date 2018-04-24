На турнире в Монте-Карло был установлен рекорд посещаемости

На турнире серии «Мастерс», завершившемся в Монте-Карло 22 апреля, был установлен новый рекорд посещаемости. Организаторы сообщили, что в этом году матчи посетили более 136 тыс. зрителей. На каждую игру были распроданы все билеты.

«Была отличная погода. Нам удалось дать старт летнему сезону на французской Ривьере. Дожди шли до этого почти целую неделю, но к старту турнира погода изменилась. Зима уступила место лету, нам даже не пришлось переносить или прерывать матчи из-за погоды. Условия были просто отличными.

Нам удалось установить новый рекорд посещаемости: более 136 тыс. человек посетили игры турнира», — цитирует турнирного директора Зелько Франуловича Tennis World USA.

Франулович также отметил, что любители тенниса приезжали из французских городов, несмотря на забастовку работников железных дорог.

Победителем турнира в Монте-Карло стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.