Надаль: приезд Джоковича в Барселону — плохая новость для его соперников

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о приезде Новака Джоковича на турнир в Барселоне. Серб не присутствовал на этих соревнованиях с 2006 года.



«Джокович не приезжал на турнир в Барселоне в течение длительного времени, но теперь он решил воспользоваться шансом. На его месте я бы сделал то же самое. Присутствие Новака – хорошая новость для организаторов и болельщиков, а вот соперникам приезд Джоковича заметно осложняет задачу», — цитирует Надаля Tennis World USA.



В стартовом поединке на турнире в Барселоне Надаль (1) встретится с соотечественником Роберто Карбальес-Баэной. Джоковича (6) ждёт поединок со словаком Мартином Клижаном (Q).

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