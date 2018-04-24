Ватутин не сумел выйти во второй круг в Барселоне, проиграв Фрэтэнджело

Россиянин Алексей Ватутин (LL) завершил выступление в одиночном разряде на турнире в Барселоне. В стартовом круге он уступил американцу Бьорну Фрэтэнджело (Q) со счётом 5:7, 7:5, 3:6.



Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Ватутин, занимающий 138-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 подачу навылет, допустил 8 двойных ошибок и упустил 4 брейк-пойнта. На счету американца 11 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в третий круг Фрэтэнджело поспорит с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, который получил от организаторов девятый номер посева.