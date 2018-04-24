Шарапова не смогла обыграть Гарсию в стартовом круге на турнире в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте (Германия). В стартовом матче экс-первая ракетка мира уступила француженке Каролин Гарсии (6) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут. Шарапова, занимающая 41-е место в рейтинге WTA, выполнила 17 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и 3 раза взяла чужую подачу. На счету Гарсии 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
За выход в четвертьфинал Гарсия поспорит с 15-летней украинкой Мартой Костюк (Q), ранее обыгравшей немку Антонию Лоттнер (WC).
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
«Погуглила имя и узнала его возраст — 21 год. На тоненького, но подходит»
У Шараповой развивается роман с миллионером Гилксом. Это не мешает ей готовиться к турнирам. Как влияли другие бойфренды на её карьеру?