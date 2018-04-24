Кар. Плишкова: в Штутгарте отличные условия, чувствую себя превосходно

Чешка Каролина Плишкова поделилась эмоциями после выхода во второй круг на турнире в Штутгарте. В стартовом матче она уверенно обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 6:2, 6:2.



«Я нахожусь в Штутгарте в течение недели и очень хорошо знакома с местными кортами. Чувствую себя превосходно. Соперница могла играть лучше, но это не должно меня волновать. На мой взгляд, в Штутгарте самые быстрые грунтовые корты. Такие условия могут стать для меня идеальными. Подача – большой ключ к победе. Когда я хорошо подаю, всё значительно проще», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания). Турнир в Штутгарте завершится 29 апреля.

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