Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA

Россиянка Мария Шарапова неудачно выступила на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте (Германия). В стартовом поединке экс-первая ракетка мира уступила француженке Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6. В обновлённом рейтинге WTA россиянка выпадет из топ-50.
Уроженка Нягани, занимающая 41-е место в мировой классификации, проиграла каждый из четырёх последних матчей. На Australian Open она уступила в третьем круге немке Анжелике Кербер, в Дохе – проиграла в стартовом круге румынке Монике Никулеску, в Индиан-Уэллсе её обидчицей стала японка Наоми Осака.
Шарапова трижды выигрывала турнир в Штутгарте (2012, 2013, 2014). В прошлом сезоне на этих соревнованиях россиянка добралась до стадии полуфинала.
Шарапова не смогла обыграть Гарсию в стартовом круге на турнире в Штутгарте
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
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