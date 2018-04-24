Саккари вышла во второй круг в Стамбуле, где может сыграть с Макаровой

Греческая теннисистка Мария Саккари обеспечила себе место во втором круге на турнире категории Premier в Стамбуле. В стартовом поединке 48-я ракетка мира обыграла представительницу Турции Каглу Буюкаксай со счётом 7:5, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Саккари выполнила 4 подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок. Буюкаксай, занимающая 164-е место в рейтинге WTA, допустила 3 ошибки на подаче и при этом обошлась без эйсов. Гречанка дважды взяла чужую подачу, а хозяйка кортов упустила 7 брейк-пойнтов.



Во втором круге Саккари встретится с победительницей матча Екатерина Макарова (Россия, 5) – Александра Крунич (Сербия).