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Саккари вышла во второй круг в Стамбуле, где может сыграть с Макаровой

Саккари вышла во второй круг в Стамбуле, где может сыграть с Макаровой
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари обеспечила себе место во втором круге на турнире категории Premier в Стамбуле. В стартовом поединке 48-я ракетка мира обыграла представительницу Турции Каглу Буюкаксай со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Саккари выполнила 4 подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок. Буюкаксай, занимающая 164-е место в рейтинге WTA, допустила 3 ошибки на подаче и при этом обошлась без эйсов. Гречанка дважды взяла чужую подачу, а хозяйка кортов упустила 7 брейк-пойнтов.

Во втором круге Саккари встретится с победительницей матча Екатерина Макарова (Россия, 5) – Александра Крунич (Сербия).

Стамбул 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 17:10 МСК
Мария
Саккари
Кагла
Буюкаксай
7:5 6:2
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