Шарапова во второй раз в карьере проиграла четыре матча подряд

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира категории Premier в Штутгарте (Германия) уступила француженке Каролин Гарсии (6) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6. Для экс-первой ракетки мира это поражение стало четвёртым кряду.

Шарапова во второй раз в карьере проиграла четыре матча подряд. Впервые это случилось с ней в 2003 году, когда её обидчицами последовательно стали чешка Клара Коукалова, американки Шенэй Перри и Саманта Ривз, а также бельгийка Элс Калленс. Отметим, что тогда эта серия оборвалась как раз на отметке в четыре поединка.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.