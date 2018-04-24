Сеппи и Берреттини вышли во второй круг в Будапеште

Итальянец Андреас Сеппи вышел во второй круг на турнире категории ATP 250 в Будапеште. В стартовом матче 8-я ракетка соревнований обыграл соотечественника Томаса Фаббьяно со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. Сеппи, располагающийся на 55-й строчке рейтинга ATP, выполнил 4 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Фаббьяно 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 упущенных брейков.
Во втором круге Сеппи встретится с победителем поединка Жомбор Пирош (Венгрия, WC) – Михаил Южный (Россия, LD).
Мужчины. Будапешт. 1-й круг
Маттео Берреттини (Италия, Q) – Аттила Баллаж (Венгрия, WC) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
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