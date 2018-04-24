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Сеппи и Берреттини вышли во второй круг в Будапеште

Сеппи и Берреттини вышли во второй круг в Будапеште
Теннис / ATP

Итальянец Андреас Сеппи вышел во второй круг на турнире категории ATP 250 в Будапеште. В стартовом матче 8-я ракетка соревнований обыграл соотечественника Томаса Фаббьяно со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. Сеппи, располагающийся на 55-й строчке рейтинга ATP, выполнил 4 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Фаббьяно 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 упущенных брейков.

Во втором круге Сеппи встретится с победителем поединка Жомбор Пирош (Венгрия, WC) – Михаил Южный (Россия, LD).

Мужчины. Будапешт. 1-й круг
Маттео Берреттини (Италия, Q) – Аттила Баллаж (Венгрия, WC) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Будапешт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 16:30 МСК
Андреас
Сеппи
Томас
Фаббьяно
4:6 7:5 6:3
Будапешт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 16:55 МСК
Аттила
Балаж
Маттео
Берреттини
4:6 6:3 6:7
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