Янчук: на Шарапову давят амбиции, надо умерить пыл и играть на турнирах попроще

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от француженки Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 в первом круге турнира в Штутгарте.

«Сейчас у Шараповой подсознательно сказываются опасения снова получить травму после недавно залеченных. Мало играет, отсюда большие ожидания. Нет возможности войти в соревновательную практику. Пока этого нет – мало встреч. Плюс давят большие амбиции. Ей хочется вернуться на ту орбиту, на которой она была. Ей надо ставить сейчас себе посильные задачи. Не стоит замахиваться на „Большой шлем“. Нужно играть на турнирах попроще, на них одерживать победы и набирать форму.

У Маши идут и психологические сбои, и тренер новый. Внутри у неё дискомфорт, метания. Поражения воспринимает тяжело, а каждое новое усиливает отрицательный эффект. Надо ждать, когда она воспрянет духом и придёт в себя. Надо просто умерить сейчас пыл, играть на доступных турнирах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.