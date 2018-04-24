Вондроушова обыграла Гёргес и сыграет со Свитолиной во втором круге в Штутгарте

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории Premier в Штутгарте. В стартовом матче 11-я ракетка мира уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (Q) со счётом 2:6, 2:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. На счету чешки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Гёргес выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сумела ни разу взять чужую подачу.



За выход в четвертьфинал Вондроушова, занимающая 73-ю строчку в мировом рейтинге, поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под третьим номером.