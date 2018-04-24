Бычкова: не стоит ждать от Шараповой чудес. Возможно, что-то проявится к US Open

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением по поводу поражения Марии Шараповой в стартовом круге на турнире в Штутгарте. Экс первая ракетка мира проиграла француженке Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.



«Нужно не забывать, что Шараповой уже 31 год. Не надо её сравнивать с Сиреной Уильямс, ведь американка такая одна на весь мир. У Маши высокий рост, и это тоже накладывает свой отпечаток. Чем спортсмен выше, тем сложнее ему возвращаться в большой спорт, тем труднее проходит его реабилитация.



Можно долго ждать и надеяться на возвращение Маши, но ситуацию изнутри мы не знаем. Есть и просто человеческие качества. Есть ли у Шараповой мотивация? И хочет ли она дальше биться? Вернуться и сразу выиграть турнир у неё не получилось. Победы в ближайшее время на турнире «Большого шлема» тоже не предвидятся. Сейчас поменялась и сформировалась первая десятка, где есть игроки наподобие Халеп и Мугурусы. Они набрались опыта и совсем на другом уровне играют.



Мне кажется, что уже не стоит ждать от Маши чудес. В ближайшее время — точно. Возможно, что-то проявится к US Open. Просто пока она проигрывает, и всё меньше у неё уверенности. Ведь для таких спортсменов, как Шарапова, это сложно. Это важный психологический момент. В любом случае мы будем болеть за Машу и ждать её побед», — сказала Бычкова в беседе корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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