Шарапова: у меня нет договорённости о долгосрочном сотрудничестве с Хогстедтом

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала о характере сотрудничества со шведским тренером Томасом Хогстедтом.
«У нас нет договорённости о долгосрочном сотрудничестве, мы обсуждаем продолжение работы каждую неделю и двигаемся от турнира к турниру. Но я очень довольна тем, как пока всё складывается. Я очень ценю его трудовую этику, а также отзывы и прогресс спортсменок, с которыми он работал последние годы», — цитирует Шарапову WТА Insider.
Напомним, в первом круге турнира в Штутгарте Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии.
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
Шарапова – на треке, Касаткина – в парке аттракционов, а Федерер – в Африке
Пока Федерер знакомится с Африкой, Хачанов общается с Пике, Касаткина развлекается в парке аттракционов, Шарапова тестирует гоночную машину.