Шарапова: у меня нет договорённости о долгосрочном сотрудничестве с Хогстедтом

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала о характере сотрудничества со шведским тренером Томасом Хогстедтом.

«У нас нет договорённости о долгосрочном сотрудничестве, мы обсуждаем продолжение работы каждую неделю и двигаемся от турнира к турниру. Но я очень довольна тем, как пока всё складывается. Я очень ценю его трудовую этику, а также отзывы и прогресс спортсменок, с которыми он работал последние годы», — цитирует Шарапову WТА Insider.

Напомним, в первом круге турнира в Штутгарте Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.