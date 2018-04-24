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Баутиста-Агут обыграл Карловича во втором круге в Барселоне

Баутиста-Агут обыграл Карловича во втором круге в Барселоне
Теннис / ATP

Испанец Роберто Баутиста-Агут обеспечил себе место в третьем круге турнира категории ATP 500 в Барселоне. 8-й номер посева обыграл хорватского теннисиста Иво Карловича со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа. На счету испанского спортсмена 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Карлович выполнил 15 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и упустил 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Чхун Хён (Южная Корея, 9) – Бьорн Фрэтэнджело (США, Q).

Мужчины. Барселона. 2-й круг
Адриан Маннарино (Франция, 11) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:4, 7:6 (7:5)

Барселона 2018. 2-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Иво
Карлович
Роберто
Баутиста-Агут
Барселона 2018. 2-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 19:45 МСК
Пабло
Куэвас
Адриан
Маннарино
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