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Нисикори: мне всегда нравится играть с Надалем, особенно на грунте

Нисикори: мне всегда нравится играть с Надалем, особенно на грунте
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори отметил, что ему нравится противостоять испанцу Рафаэлю Надалю, который занимает первое место в рейтинге ATP. На прошлой неделе они встречались в финале турнира в Монте-Карло, и тогда уроженец Манакора обыграл соперника в двух сетах.

«Матч с Надалем на прошлой неделе получился тяжёлым, поскольку Рафа продемонстрировал отличный теннис. Сейчас он находится в потрясающей форме. Мне всегда нравится играть с Рафой, особенно на грунте, где он является лучшим игроком в истории тенниса. Я обыграл его всего два раза, но это подразумевает, что у меня всегда будет небольшой шанс», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP.

Надаль и Нисикори могут встретиться в третьем круге на турнире в Барселоне. Для этого первой ракетке мира необходимо обыграть соотечественника Роберто Карбальес-Баэну, а японцу — испанца Гильермо Гарсия-Лопеса.

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