Шарапова: я должна была действовать умнее, когда у меня было преимущество

Россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями после поражения от француженки Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 в стартовом матче на турнире в Штутгарте.
«В целом мне не удавалось принимать мяч так, как это необходимо делать в поединке с теннисисткой такого типа, как Гарсия. Я не заставляла её думать. Француженке удалось набрать несколько простых очков, что придало ей уверенности. Каролин играет быстро и агрессивно, но и мне нравится подобный стиль. У меня было преимущество, нужно было доводить встречу до победы. Я должна была действовать умнее, когда у меня было преимущество», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.
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Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
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У Шараповой развивается роман с миллионером Гилксом. Это не мешает ей готовиться к турнирам. Как влияли другие бойфренды на её карьеру?