Зигемунд начала защиту титула в Штутгарте с победы над Стрыцовой

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WC) стартовала с победы на турнире категории Premier в Штутгарте. Она вышла во второй круг, обыграв представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. На счету Стрыцовой 3 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта, она обошлась без эйсов. Зигемунд, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.



За выход в четвертьфинал Зигемунд, которая является действующей чемпионкой турнира, поспорит с победительницей матча Коко Вандевей (США, WC) — Слоан Стивенс (США, 7).