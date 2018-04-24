Гёргес: мне пришлось очень тяжело после эмоционального выступления в КФ

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала поражение от чешки Маркеты Вондроушовой со счётом 2:6, 2:6 в первом круге на турнире в Штутгарте.



«Я очень впечатлена игрой Вондроушовой. Мне было очень тяжело включиться в турнир после эмоционального выступления за сборную Германии в Кубке Федерации. Я приобрела новый опыт, который пригодится в будущем», — приводит слова 11-й ракетки мира WTA Insider.



Вондроушова во втором круге встретится с украинкой Элиной Свитолиной, получившей от организаторов третий номер посева. Соревнования в Штутгарте завершатся 29 апреля.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.