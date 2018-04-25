Вондроушова: в матче с Гёргес я играла в соответствии со своим планом

Чешка Маркета Вондроушова (Q) рассказала, за счёт чего ей удалось обыграть немку Юлию Гёргес со счётом 6:2, 6:2 на старте турнира в Штутгарте.



«Это был отличный матч. Я играла в соответствии со своим планом и вела борьбу за каждый розыгрыш. Безумно приятно, что мне удалось добиться успеха. Я просто старалась играть в свой теннис. Конечно, тот факт, что я выступала в квалификации, пошёл на пользу, поскольку мне удалось приспособиться к покрытию», — цитирует Вондроушову пресс-служба WTA.



За выход в четвертьфинал Вондроушова, занимающая 73-ю строчку в мировом рейтинге, поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под третьим номером.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.