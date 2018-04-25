Гоффен: мне потребовалось время, чтобы вернуться к своей игре

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (4) пробился в третий круг турнира в Барселоне, одолев представителя Испании Марселя Гранольерса (WC) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. В ходе встречи уроженец Рокура уступал — 4:6, 1:5 — и отыграл один матчбол.



«После жеребьёвки турнира многие поспешили отправить меня в полуфинал, но нельзя забывать о соперниках. Начало поединка с Гранольерсом сложилось для меня не лучшим образом. Испанец выступал на своей родине, он прекрасно знаком с местными кортами. Мне потребовалось какое-то время, чтобы успокоиться и вернуться к своей игре.



Надаль? Чтобы обыграть его, необходимо действовать в агрессивной манере. У меня была возможность тренироваться с Рафой в Монте-Карло. Меня впечатлила форма испанца, особенно с учётом того, что не так давно он был травмирован», — цитирует бельгийца Ubitennis.



За выход в четвертьфинал Гоффен поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 16) — Леонардо Майер (Аргентина).