Нисикори: моя основная цель — возвращение в первую десятку рейтинга

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал о своих целях и поделился ожиданиями от турнира в Барселоне.



«Моя основная цель – вернуться в первую десятку рейтинга. Выступление на прошлой неделе помогло мне поверить в собственные силы. Я провёл отличный турнир в Монте-Карло. После операции это была моя лучшая неделя. Надеюсь, что смогу преуспеть в Барселоне. Буду двигаться к намеченной цели шаг за шагом», — цитирует японца официальный сайт ATP.



На турнире в Барселоне Нисикори стартует со второго круга, его первый соперник – испанец Гильермо Гарсия-Лопес. В третьем круге японец может встретиться с Рафаэлем Надалем, который посеян под первым номером.

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