Лопес: ради победы над Лайовичем пришлось затратить немало усилий

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес пробился в третий круг на грунтовом турнире в Барселоне. 12-й номер посева обыграл серба Душана Лайовича (LD) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.



«Во втором сете у меня произошёл спад, в результате чего соперник заслуженно выиграл его. Впрочем, я сумел собраться и боролся за каждое очко, что и предопределило итоговый результат. Приятно, что мне удалось выиграть, но при этом ради победы я потратил немало сил», — цитирует испанца официальный сайт турнира.



За выход в четвертьфинал Лопес поспорит с победителем поединка Мартин Клижан (Словакия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 6).

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