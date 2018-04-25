Халеп: на «РГ» грунт быстрый, может, поэтому там побеждали Шарапова и Серена

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, почему ей удаётся успешно выступать на грунтовом покрытии.

«Можно сказать, что в игре на грунте нужна психологическая устойчивость для проведения долгих розыгрышей. Также здесь нужно много бегать. Некоторые игроки бегают, некоторые — нет, они лишь сильно бьют по мячу. Но в моей ситуации важно быть сильной психологически и полагаться на свои ноги. Я чувствую, что готова к грунтовому сезону, но посмотрим.

Сложно объяснить, почему я так хорошо играю на грунте. Раньше Шарапова выигрывала «Ролан Гаррос», Мугуруса и Серена тоже побеждали на этом турнире, а они славятся мощными ударами. Я не знаю, как это объяснить. Но грунт в Париже быстрее, чем, скажем, в Риме. Может, именно поэтому у таких игроков появляется возможность победить. Мне же нравится скользить, бегать и иметь время для анализа ситуации и поиска углов. Так что для победы на грунтовом турнире шансы есть в обеих ситуациях", — цитирует Халеп официальный сайт тура.