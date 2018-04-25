Остапенко: почти в каждом матче меня считают фаворитом, все ждут от меня победы

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о давлении, которое будет испытывать на «Ролан Гаррос», действующей победительницей которого она является.

«Конечно, на „Ролан Гаррос“ я буду ощущать большое давление, но я начала этот сезон в топ-10, так что давление уже присутствовало, и я к нему привыкла. Думаю, после финала турнира в Майами я смогла прибавить и провела отличные матчи в Кубке Федерации. С нетерпением жду „Ролан Гаррос“. Это будет отличный турнир для меня.

Почти в каждом матче меня считают фаворитом, все ждут от меня победы. Соперницы часто лучше играют в матчах со мной, так как им нечего терять. Нужно проводить каждый матч на одном и том же уровне, но это нелегко", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

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