Остапенко: почти в каждом матче меня считают фаворитом, все ждут от меня победы

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о давлении, которое будет испытывать на «Ролан Гаррос», действующей победительницей которого она является.
«Конечно, на „Ролан Гаррос“ я буду ощущать большое давление, но я начала этот сезон в топ-10, так что давление уже присутствовало, и я к нему привыкла. Думаю, после финала турнира в Майами я смогла прибавить и провела отличные матчи в Кубке Федерации. С нетерпением жду „Ролан Гаррос“. Это будет отличный турнир для меня.
Почти в каждом матче меня считают фаворитом, все ждут от меня победы. Соперницы часто лучше играют в матчах со мной, так как им нечего терять. Нужно проводить каждый матч на одном и том же уровне, но это нелегко", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера
Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.