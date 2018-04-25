Мугуруса: неделя в Монтеррее пошла мне на пользу

Испанка Гарбинье Мугуруса оценила своё нынешнее состояние после победы на турнире в Монтеррее и выступления за сборную в Кубке Федерации.

«Турнир в Монтеррее был очень важен для меня. Завоевание титула всегда важно. Этот дополнительный турнир после долгого сезона в Америке был очень хорош. Мне там понравилось. Латинская Америка — особенное место, так как там проходит не очень много турниров. Зрители невероятно поддерживали меня. Выступление там помогло мне. В начале сезона у меня были взлёты и падения, а также пара неожиданных травм. Неделя в Монтеррее пошла мне на пользу.

Выступление в Кубке Федерации также получилось эмоциональным, так как я обожаю играть в Испании. К тому же мы не так хорошо знали команду Парагвая. Мы немного нервничали, но были рады играть дома. Мы играли на побережье, что всегда здорово, и победили. Я довольна своим состоянием после недели упорных тренировок", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.